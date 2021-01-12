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نوه بدعم القيادة لشباب الوطن .. الراجحي يستقبل أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب

نوه بدعم القيادة لشباب الوطن .. الراجحي يستقبل أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب
http://almnatiq.net/?p=939130
المناطق - الرياض

نوه الدكتور خالد بن عبد الرحمن بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بما يجده الشباب من اهتمام ودعم لا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي إيماناً منها بأهمية الشباب ودوره الفاعل في مواصلة العطاء والتنمية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لأعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة حمد بن مشخص العتيبي وعضوي المجلس الدكتور محمد النايل ونايف بن عبدالله الحربي والمدير التنفيذي متعب أبو ظهير.
وأكد الدكتور خالد الراجحي حرص مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على تنمية العمل الاجتماعي ودعم برامج تعزيز قدرات الشباب التي تندرج ضمن برامج ومسؤولية المؤسسة المجتمعية مرحباً في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية التوعية الوقائية للشباب لخدمة برامج الشباب بما يحقق التطلعات.
بدوره شكر رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب الأستاذ حمد بن مشخص العتيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على حفاوة الاستقبال مبيناً أن الجمعية لن تألوا جهداً في مواصلة أعمالها التوعوية والوقائية ودورها في تعزيز وتطوير مهارات الشباب، مستعرضاً أعمال وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية، ومقدماً نبذه عن مبادرات وبرامج الجمعية للعام الحالي.

يذكر ان جمعية التوعية الوقائية للشباب ستطلق خلال هذا العام 2021م برامج رائدة لتحقيق أهدافها المتمثلة في التوعية الوقائية للشباب فكرياً وسلوكياً وصحياً وتعزيز قدراتهم وتثقيفهم.

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