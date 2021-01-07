يشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل غداً, في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى مدينة فيد التاريخية في محافظة الشنان إحدى أهم محطات درب زبيدة الشهيرة التي كانت على طريق الحج الكوفي قديماً.
كما يرعى سموه عند وصول القافلة لمدينة فيد , حفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في نجاح الفعاليات المصاحبة لقافلة درب زبيدة الذي سيقام في مخيم الأهالي.
وتتميز مدينة فيد بمواقعها الأثرية المتعددة حيث تضم مدينة أثرية تحت الأرض ونقوشاً تاريخية وقصر “خراش” والمتحف والآثار الإسلامية على مسار درب زبيدة وتقع “فيد” في منتصف الطريق بين مكة وبغداد الذي كان يسلكه الحجاج والزائرين لبيت الله الحرام ويبدأ من الكوفة حتى مكة المكرمة, ويعد هذا الطريق من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر الإسلامي، وأشتهر باسم ” درب زبيدة ” نسبة إلى زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد، التي أسهمت في عمارته.
وكانت قافلة “درب زبيدة” التاريخي قد انطلقت في 4 يناير من موقع الشيحيات جنوب محافظة رفحاء، ويقطع المشاركون فيها 420 كلم خلال 16 يوماً يتخلل المسيرة إقامة فعاليات ثقافية مصاحبة وتستمر القافلة حتى مركز النحيتية نقطة النهاية لأول مبادرة لإحياء درب زبيدة.
وأوضح قائد قافلة “درب زبيدة” اللواء متقاعد الدكتور عبدالعزيز العبيداء أن القافلة تستحث الخطى لإعادة إحياء درب زبيدة التاريخي، والأسماء القديمة للأماكن الأثرية وجعله مقصداً دائما لهواة الهايكنج إضافة إلى عدة أهداف رياضية وثقافية واقتصادية، مثمناً الدعم الكبير من سمو أمير منطقة حائل، سمو نائبه، ومنوهاً بجهود الأجهزة الحكومية في المنطقة لإنجاح الرحلة.
نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى مدينة فيد التاريخية
يشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل غداً, في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى مدينة فيد التاريخية في محافظة الشنان إحدى أهم محطات درب زبيدة الشهيرة التي كانت على طريق الحج الكوفي قديماً.
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