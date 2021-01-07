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نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى ‏مدينة فيد التاريخية

نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى ‏مدينة فيد التاريخية
http://almnatiq.net/?p=939133
المناطق - حائل

يشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل غداً, في مسيرة قافلة “‏درب زبيدة” المتجهة إلى مدينة فيد التاريخية في محافظة الشنان إحدى ‏أهم محطات درب زبيدة الشهيرة التي كانت على طريق الحج الكوفي ‏قديماً.
كما يرعى سموه عند وصول القافلة لمدينة فيد , حفل تكريم الداعمين ‏وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في نجاح الفعاليات المصاحبة ‏لقافلة درب زبيدة الذي سيقام في مخيم الأهالي.
‏وتتميز مدينة فيد بمواقعها الأثرية المتعددة حيث تضم مدينة ‏أثرية تحت الأرض ونقوشاً تاريخية وقصر “خراش” والمتحف والآثار ‏الإسلامية على مسار درب زبيدة وتقع “فيد” في منتصف الطريق بين ‏مكة وبغداد الذي كان يسلكه الحجاج والزائرين لبيت الله الحرام ويبدأ من ‏الكوفة حتى مكة المكرمة, ويعد هذا الطريق من أهم طرق الحج والتجارة ‏خلال العصر الإسلامي، وأشتهر باسم ” درب زبيدة ” نسبة إلى زبيدة ‏زوجة الخليفة هارون الرشيد، التي أسهمت في عمارته. ‏
وكانت قافلة “درب زبيدة” التاريخي قد انطلقت في 4 يناير من موقع الشيحيات جنوب محافظة رفحاء، ويقطع ‏المشاركون فيها 420 كلم خلال 16 يوماً يتخلل المسيرة إقامة فعاليات ‏ثقافية مصاحبة وتستمر القافلة حتى مركز النحيتية نقطة النهاية لأول ‏مبادرة لإحياء درب زبيدة.
وأوضح قائد قافلة “درب زبيدة‏‏” اللواء متقاعد الدكتور عبدالعزيز العبيداء أن القافلة تستحث الخطى لإعادة إحياء درب زبيدة التاريخي، والأسماء ‏القديمة للأماكن الأثرية وجعله مقصداً دائما لهواة الهايكنج إضافة إلى ‏عدة أهداف رياضية وثقافية واقتصادية، مثمناً الدعم الكبير من سمو أمير منطقة حائل، ‏سمو نائبه، و‏منوهاً بجهود الأجهزة الحكومية في المنطقة لإنجاح الرحلة. 

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