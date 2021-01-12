أمانة الشرقية تنفذ 832 جولة رقابية وترصد 11مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

المناطق - الدمام

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 27/5/1442هـ 11 مخالفة، سُجِّلت منها 8 مخالفات على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (3) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

جاء ذلك (832) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما قامت برفع (7768) طن من النفايات، وإزالة (4373) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة(9387) من الكوادر البشرية بالنظافة، كما قامت أيضا بغسل وتعقيم وتطهير (745) موقعاً، باستخدام (136644) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (459) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

هذا وتسعى الأمانة ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى المستويات الصحية من خلال أعمال التعقيم والتطهير والنظافة لسلامة الجميع.

كما تقوم الأمانة بتقديم الخدمات لمستفيديها والتجاوب مع بلاغاتهم الواردة من خلال مركز البلاغات (940) ومعالجتها.