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ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

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ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا
http://almnatiq.net/?p=939139
المناطق - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مبادرة الديمقراطيين في الكونغرس لإطلاق عملية عزله تثير “غضبا شديدا”، لكنه أشار إلى أنه لا يريد عنفا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء خلال مغادرته البيت الأبيض لزيارة الجداد الحدودي مع المكسيك في منطقة ألامو، تعليقا على التحرك لإطلاق عملية عزله: “أعتقد أن ذلك يثير غضبا شديدا”.

ورأى ترامب أن هذه المبادرة تمثل “استمرارا لأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة”، مضيفا: “لكننا لا نريد عنفا”.

ورفض ترامب مع ذلك الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينوي الاستقالة من منصبه جراء الضغط الذي يتعرض له على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول.

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