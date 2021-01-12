احدث الأخبار

بومبيو: القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا
أبرز المواد
 ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 832 جولة رقابية وترصد 11مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
المنطقة الشرقية
 نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى ‏مدينة فيد التاريخية
منطقة حائل
 نوه بدعم القيادة لشباب الوطن .. الراجحي يستقبل أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب
منطقة الرياض
 وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في “المخيم الافتراضي” لبرنامج حاضنة الأزياء
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تعاون بين “هيئة الاتصالات” ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ” و “الوليد للإنسانية” يوقعان اتفاقيتين تنمويتين بقطاعي الإسكان والتعليم في اليمن
أبرز المواد
 “سكني” يُصدر 3181 عقداً للأراضي السكنية خلال ديسمبر 2020
أبرز المواد
 3633 مشاركًا من 35 دولة شاركوا في الأنشطة العلمية لجامعة نايف العربية خلال العام 2020
أبرز المواد
 ترمب يقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
بومبيو: القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا

بومبيو: القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا

أبرز المواد
ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 832 جولة رقابية وترصد 11مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

أمانة الشرقية تنفذ 832 جولة رقابية وترصد 11مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

المنطقة الشرقية
نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى ‏مدينة فيد التاريخية

نائب أمير حائل يشارك غداً في مسيرة قافلة “درب زبيدة” المتجهة إلى ‏مدينة فيد التاريخية

منطقة حائل

بومبيو: القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا

بومبيو: القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا
http://almnatiq.net/?p=939144
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

إلى ذلك، أضاف بومبيو في مؤتمر صحافي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل.

وكشف وزير الخارجية الأميركي عن أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران.

كما كشف عن القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران، مؤكدا أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا.

ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.

روابط ذات صلة

ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا

ترامب: الخطوات تجاه العزل تثير غضبا شديدا لكنني لا أريد عنفا
وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في “المخيم الافتراضي” لبرنامج حاضنة الأزياء

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في “المخيم الافتراضي” لبرنامج حاضنة الأزياء
توقيع مذكرة تعاون بين “هيئة الاتصالات” ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

توقيع مذكرة تعاون بين “هيئة الاتصالات” ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*