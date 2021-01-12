أمانة نجران تبدأ العمل في تنفيذ مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة في حزام المطار

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بدأت أمانة منطقة نجران ، العمل في تنفيذ مشروع سفلتة وترصيف وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد من الأحياء داخل المدينة بتكلفة إجمالية تُقــدّر بـ (35.937.220) ريالاً.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية استكمالا لمشاريع توسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاتها ، مشدداً على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع سرعة التنفيذ وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع عبارة عن سفلتة وأرصفة وإنارة لحزام المطار الشرقي والجنوبي المرتبط بطريق الملك عبدالعزيز بطول 10كلم للمسار الرئيس بالاتجاهين مع حارة خدمة وممشى بطول 5 كلم ، يشمل أعمال الإنترلوك والبردورات والخرسانة الممشطة وما يقارب 250 عمودا ديكوريا ، إضافةً إلى الزراعات الجانبية التي تشمل مواقع أخرى بمخطط الغويلة وبعض الأحياء .