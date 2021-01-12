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مفاجأة من العيار الثقيل.. فيروس كورونا لم يبدأ من الصين

مفاجأة من العيار الثقيل.. فيروس كورونا لم يبدأ من الصين
http://almnatiq.net/?p=939152

فجرت صحيفة إيطالية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الحالة الأولي المصابة بفيروس كورونا في العالم، فمنذ بداية الجائحة، تشير أصابع الاتهام إلى الصين باعتبارها مصدر فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا (La Republica) الإيطالية أن فريق أبحاث من جامعة ميلانو وجد أن امرأة تبلغ 25 عاما كانت مصابة بالفيروس بالبلاد في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى عالميا.

وأوضحت أن الفريق الطبي كان قد أخذ خزعة من جلد المريضة، تبين فيها ظهور بقع حمراء على بشرتها، ووفقا لباحثي ميلانو، اتضح أن بعض أعراض الإصابة بالفيروس هو ظهور أمراض جلدية.

وللتوصل إلى الحقيقة بشأن انتشار الفيروس المستجد والاستفادة من الدروس المستخلصة، سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بؤرة الانتشار الأولى للمرض.

واعتبرت ماريون كوبمانز، إحدى أعضاء هذا الفريق، أنه يجب ألا تُستثنى أي من الفرضيات المطروحة وبأن العالم برمته مسؤول عن مكافحة الفيروس.

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