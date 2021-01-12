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الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية اللاجئين

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الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية اللاجئين

الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية اللاجئين
http://almnatiq.net/?p=939167

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البرتغال وسلوفينيا خلال رئاستهما للاتحاد الأوروبي لعام 2021 ومفاوضاتهما بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء لإظهار القيادة من أجل توفير حماية أفضل للاجئين في أوروبا وخارجها.
واقترحت المفوضية، في بيان صادر عنها اليوم، على رئاسة الاتحاد الأوروبي لعام 2021 اتخاذ تدابير واضحة ومستندة على المبادئ ومتجذرة في التضامن من أجل نظام لجوء قابل للتطبيق وقائم على الحقوق ومستدام في الاتحاد الأوروبي.
وشددت على أهمية تنشيط الدعم السياسي والمالي للبلدان والمناطق التي يعيش فيها معظم النازحين قسراً، والحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة غير النظامية.
وأعربت المفوضية عن قلقها العميق تجاه المزاعم الموثوقة والمتكررة بشأن عمليات الصد، مبدية استعدادها لدعم رئاسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتعزيز التضامن مع اللاجئين والدول التي تستضيفهم داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم.

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