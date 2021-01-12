بيترانسل يعزز صدارته للترتيب العام ويفوز في المرحلة التاسعة لرالي داكار 2021

فاز السائق استيفان بيترانسِل الفوز بالمرحلة الخاصة التاسعة، وهو فوزه الأول هذا العام بإحدى مراحل الرالي، كما وسَّع صدارته للترتيب العام المؤقت لفئة السيارات عن أقرب مُلاحقيه القطري ناصر العطية إلى 18 دقيقة، وهو فارقٌ مُريحٌ مع تبقي ثلاث مراحل على انتهاء الرالي.

وهذه المرحلة الأولى التي يحرزها بيترانسل، الباحث عن لقبه الرابع عشر في الدراجات والسيارات، في النسخة الحالية، وأقيمت في نيوم على ضفاف البحر الأحمر على مسافة 579 كلم.

وعانى العطية سائق تويوتا من ثقبين في طريقه لاحتلال المركز الثاني في المرحلة الممتدة 465 كيلومترًا حول نيوم، بينما احتل حامل اللقب كارلوس ساينز، زميل بيترهانسل في ميني، المركز 11، ويبقى الإسباني ساينز الذي اضطر للتوقف لإصلاح مكابح سيارته، في المركز الثالث بالترتيب العام.

وانسحب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل الرالي تسع مرات من السباق.

وفي فئة الدراجات النارية عزز التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو صدارته بفارق 11 دقيقة و24 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بنابيدس، الذي فاز بالمرحلة فيما احتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث. ونُقل الأسترالي توبي برايس إلى مستشفى عن طريق طائرة هليكوبتر للخضوع لفحوص بعد التعرض لحادث.

وكان برايس، متسابق (كي.تي.إم) الفائز برالي دكار مرتين، يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل بدء المرحلة وكان يصارع على القمة، لكنه تعرض لحادث بعد 155 كيلومترًا.

وتوقف الأميركي ريكي برابيك المدافع عن اللقب وسندرلاند خلال المرحلة لمساعدة برايس، لكن سيتم تعويضهما عن الوقت المفقود وفقًا للوائح. وتعرض الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس لحادث أيضًا، ونقل إلى المستشفى ذاتها للخضوع لفحوص.

وحقق السائق التشيكي مارتن ماسيك (فئة الشاحنات) صدارة المرحلة التاسعة في رالي داكار السعودية 2021، وقد نجحَ فيها بإنهاء المرحلة الخاصة التاسعة أولًا، مُتقدِّمًا على شاحنَتَيْ ‘كاماز’ روسِّيتان يسوقهما الروسيّان أيرات مارديف ودميتري سوتنيكوف؛ حيث يتقدَّم التشيكي بـ 2:30 دقيقتين عليهما. يتواجد الروسي الثالث أنطون شيبالوف في المركز الرابع بفارق 4:12 دقائق عن الفائز، وأقل من دقيقتين عن دميتري مُتصدِّر الترتيب العام المؤقت للفئة.