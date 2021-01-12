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شرطة مكة تطيح بشخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية

شرطة مكة تطيح بشخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية

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شرطة مكة تطيح بشخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية

شرطة مكة تطيح بشخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية
http://almnatiq.net/?p=939176
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة مركبة شخص بعد ترجله منها وتركه لها في حالة التشغيل أثناء توقفه أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لشرطة المحافظة عن تحديد هويته والقبض عليه، واسترداد المركبة المسروقة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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