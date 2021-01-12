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5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

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5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
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المناطق_واس

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه هجر بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي هجر بالأحساء، في أول أيام الجولة 15 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الفيحاء بالمركز الثاني بـ 34 نقطة، فيما بقي رصيد هجر عند 24 نقطة في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية انتصر فريق الطائي علي مضيفه الدرعية بنتيجة 2-0، على ملعب نادي الرياض بالرياض من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الطائي لـ 24 نقطة بالمركز الـخامس، فيما تجمد رصيد الدرعية عند 23 نقطة بالمركز السابع .
وعلى ملعب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، حقق عرعر الفوز على ضيفه الساحل بنتيجة 3-2، ليصبح بالمركز السابع عشر بـ 12 نقطة، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 18 نقطة بالمركز 12.
وانتصر نجران على ضيفه العدالة بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، بنتيجة 3-2، ليصبح نجران تاسعًا بـ 20 نقطة، فيما بقي العدالة على رصيده السابق بـ 24 نقطة في المركز الرابع.
وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة تغلب أحد على البكيرية بهدفين دون رد على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ليصبح بالمركز الحادي عشر بـ 20 نقطة، وبقي البكيرية بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 10 نقاط.
وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الثقبة فريق الجبلين، ويحلّ النجوم ضيفًا على الجيل، ويقابل الكوكب فريق الشعلة، ويلعب الحزم مع جدة، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي الخليج مع النهضة.

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