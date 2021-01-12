واشنطن: 30 دولة أوقفت استيراد نفط إيران و100 شركة سحبت استثماراتها

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قال وزير الخارجية الأمريكيى، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل نفط يوميًا، مضيفا أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية.

وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر تويتر ، مساء اليوم، أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها في إيران.

وتابع وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن كشفت الحقائق حول علاقة إيران مع القاعدة، وفقا لقناة العربية.

الجدير بالذكر أن وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية أعلنتا في وقت سابق من اليوم، أن إيران تحولت إلى أفغانستان الجديدة في إيواء القاعدة، وأن طهران سمحت للقاعدة وخاطفي طائرات 11 سبتمبر بعبور أراضيها، ووفرت لهم مركز عملياتي.