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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=939187
المناطق_ الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وصل التوأم الطفيلي اليمني “توأم أحمد سعيد محيمود” برفقة والديهما، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض ، اليوم، قادما من مدينة المكلا بحضرموت، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.
ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
وقدم والدا التوأم أحمد سعيد صالح محيمود و فاطمة سعد عقيل سالم شكرهما وامتنانهما لقيادة المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسهمت بجهود كبيرة بنقلهم.
ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي تقديرا للظروف الصعبة التي يواجهها اليمن الشقيق، وتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.
ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.
وفي حال استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما ، تصبح هذه الحالة رقم (49) في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.

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