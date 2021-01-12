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تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض
http://almnatiq.net/?p=939190
المناطق_ الرياض

غرد المستشار تركي ال شيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلنا افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض

وغرد قائلا: “صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال ومعالي المستشار #تركي_آل_الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة #روتانا الأستاذ #سالم_الهندي خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة #روتانا للصوتيات والمرئيات في #الرياض”

وشارك مقطع فيديو قصير من مراسم الاحتفال

يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني. وكان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي

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