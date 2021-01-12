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سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=939193
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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