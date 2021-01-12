خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني

نجحت عمليات نوعية للجيش اليمني والمقاومة، اليوم الثلاثاء، في تطهير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في مديرية رحبة (جنوبي محافظة مأرب) من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح

وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن «مفرح بحيبح» أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا اليوم من تحرير واستعادة سلسلة جبال قريضة، وجبال السليفة الاستراتيجية، بعد معارك ضارية خاضها الأبطال البواسل ضد ميليشيا الحوثي، مثمنًا الدور المحوري الكبير الذي قامت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في استهداف التعزيزات العسكرية للميليشيا المتمردة التي كانت قادمة من محافظة البيضاء