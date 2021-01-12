رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه

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قطع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، الطريق رسميًا، أمام الغريم الأزلي الهلال، لـ”خطف” أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم

والمنافسة بين الهلال والنصر، ظهرت منذ القدم، إلا أنها وصلت إلى أعلى درجاتها، في السنوات الأربع الماضية، بعد الدعم الهائل من القيادة الرشيدة، للقطاع الرياضي

وأعلنت صحيفة “الرياضية”، تجديد سامي النجعي، متوسط ميدان النصر الشاب، عقده مع الفريق الأول لكرة القدم

وأشارت الصحيفة، إلى أن العقد الجديد، سيضمن بقاء النجعي مع النصر، حتى 30 يونيو من عام 2023

والنجعي كان قد دخل الفترة الحرة من عقده مع النصر، في يناير الحالي، وسط أنباء قوية، عن تفاوض الهلال، للتعاقد معه

ويعتبر النجعي، أحد أبناء نادي النصرن الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2015

وفي فبراير 2019، أعار النصر، نجمه الشاب، إلى القادسية، ثم لضمك، قبل أن يستعيده في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2020-2021

ولعب النجعي، الذي يجيد في مركز الوسط المتأخر، وصانع الألعاب، والجناح الهجومي، 30 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع أسيست وحيد