احدث الأخبار

رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه
أبرز المواد
 خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض
أبرز المواد
 إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة
أبرز المواد
 واشنطن: 30 دولة أوقفت استيراد نفط إيران و100 شركة سحبت استثماراتها
أبرز المواد
 البنوك السعودية: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة
أبرز المواد
 5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
منوعات
 شرطة مكة تطيح بشخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية
أبرز المواد
 القبض على 5 مخالفين حولوا أموالاً مجهولة إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 بيترانسل يعزز صدارته للترتيب العام ويفوز في المرحلة التاسعة لرالي داكار 2021
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية اللاجئين
أبرز المواد
رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه

رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه

أبرز المواد
خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني

خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني

أبرز المواد
سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

أبرز المواد

رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه

رسميا.. النصر “يدمر” أحلام الهلال ويجدد عقد نجمه
http://almnatiq.net/?p=939199
المناطق_ الرياض

قطع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، الطريق رسميًا، أمام الغريم الأزلي الهلال، لـ”خطف” أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم

والمنافسة بين الهلال والنصر، ظهرت منذ القدم، إلا أنها وصلت إلى أعلى درجاتها، في السنوات الأربع الماضية، بعد الدعم الهائل من القيادة الرشيدة، للقطاع الرياضي

وأعلنت صحيفة “الرياضية”، تجديد سامي النجعي، متوسط ميدان النصر الشاب، عقده مع الفريق الأول لكرة القدم

وأشارت الصحيفة، إلى أن العقد الجديد، سيضمن بقاء النجعي مع النصر، حتى 30 يونيو من عام 2023

والنجعي كان قد دخل الفترة الحرة من عقده مع النصر، في يناير الحالي، وسط أنباء قوية، عن تفاوض الهلال، للتعاقد معه

ويعتبر النجعي، أحد أبناء نادي النصرن الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2015

وفي فبراير 2019، أعار النصر، نجمه الشاب، إلى القادسية، ثم لضمك، قبل أن يستعيده في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2020-2021

ولعب النجعي، الذي يجيد في مركز الوسط المتأخر، وصانع الألعاب، والجناح الهجومي، 30 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع أسيست وحيد

روابط ذات صلة

خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني

خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني
سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء
تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*