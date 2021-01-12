الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي يلتقي نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف

التقى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي اليوم في الرباط نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية أنتوني تاتا, وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال11 للجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتعزيز أطر مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الغير مشروعة.