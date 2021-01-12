الدكتور الحجرف يدين قرار السلطات الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته لقرار السلطات الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً رفضه التام للخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وطالب معاليه المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عادّا جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم المجلس للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة.