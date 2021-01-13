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الاشتراك الاختياري في المعاشات.. «التأمينات» تحدد القيمة والشروط

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الاشتراك الاختياري في المعاشات.. «التأمينات» تحدد القيمة والشروط

الاشتراك الاختياري في المعاشات.. «التأمينات» تحدد القيمة والشروط
http://almnatiq.net/?p=939238
المناطق_ الرياض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط الاشتراك الاختياري في المؤسسة وكذلك قيمة الاشتراك.

وأشارت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًا.

الشروط والمتطلبات

وحصرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفئات التي يحق لها الاشتراك في هذا النظام، وتتمثل في الفئات التالية:

– المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.

– السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

– السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميا للنظام

– كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام

وحددت مؤسسة التأمينات، الشروط الأساسية والضرورية اللازمة لتسجيل الفئات المسموح لها في هذا النظام، وتنحصر هذه الشروط في :

– تقديم طلب الاشتراك على نموذج عمليات المشترك الاختياري إلى مكتب المؤسسة المختص

– تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط الصادر من الجهة المعنية بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن والحرف ، أو تقديم شهادة من السفارة السعودية في دولة إقامة المشترك بالنسبة للعاملين خارج المملكة تفيد مزاولته للعمل، أو تقديم شهادة من البعثة الدولية الأجنبية الموجودة داخل المملكة، تفيد أن المواطن السعودي ( طالب الاشتراك) يعمل لديها(ما عدا المواطنين الذين يعملون في دول مجلس التعاون فيمكن الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج). أما بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكه فيكتفي بتقديم النموذج رقم7/تأمينات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة اشتراكه الإلزامي

– تقرير طبي على النموذج رقم 24/ لجان طبية معتمد من جهة علاج حكومية أو جهة علاج خاصة متعاقد معها من جانب المؤسسة

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل العائلة

– يشترط أن لا يقل عمر المشترك عن (18) سنة ولا يتجاوز الستين

وأوضحت الؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي، أن قيمة الاشتراك يتم تحديدها بعد اختيار المشترك شريحة من جدول شرائح الدخل الشهري، ويدفع (18%) من قيمة هذه الشريحة عن كل شهر اشتراك.

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