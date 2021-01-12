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وزير الرياضة يكافئ نادي الاتحاد بـ٣ ملايين ريال لتؤهله إلى نهائي البطولة العربية

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وزير الرياضة يوجه بصرف 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد

وزير الرياضة يوجه بصرف 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد

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وزير الرياضة يكافئ نادي الاتحاد بـ٣ ملايين ريال لتؤهله إلى نهائي البطولة العربية

وزير الرياضة يكافئ نادي الاتحاد بـ٣ ملايين ريال لتؤهله إلى نهائي البطولة العربية
http://almnatiq.net/?p=939241
المناطق - الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وتأتي المكافأة دعماً لممثل الوطن، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لجميع الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، بما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

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