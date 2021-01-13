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اليونيسف تدعو إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع قيود كورونا المفروضة

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اليونيسف تدعو إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع قيود كورونا المفروضة

اليونيسف تدعو إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع قيود كورونا المفروضة
http://almnatiq.net/?p=939242
المناطق - الرياض

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع القيود المفروضة وعدم ادخار أي جهد لإبقائها مفتوحة جراء استمرار الجائحة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.
وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن إغلاق المدارس أثر في ذروة حالات الإغلاق الوبائي على 90% من الطلاب في جميع أنحاء العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الوصول إلى التعليم عن بُعد.
وأوضحت أنه بسبب الإغلاق، تأثرت قدرة الأطفال على ممارسة المهارات التي يحتاجون إليها للنمو، مشيرة إلى أن صحة الأطفال ونموهم وسلامتهم ورفاههم في خطر، والأكثر ضعفًا من بينهم سيتحملون العبء الأكبر.

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