يمكن أن يكون سوق الأسهم مثيرًا ومخيفًا ومثبطًا للهمم بالتناوب، لكن ماذا تعرف عن الاستثمار في رؤوس الأموال الصغيرة وقليلة

السيولة؟ هيا نتعرف على المعلومات المتعلقة بها.

تأتي الأسهم بجميع الأشكال والأحجام وتغطي مجموعة متنوعة من الصناعات، إلا أن الاستثمار فيها سيبقيك على أهبة الاستعداد. فعلى

سبيل المثال هناك مخزون كبير من القيمة السوقية في صناعة الرعاية الصحية، مثل Johnson & Johnson (JNJ)، كما أن هناك

أسهم صغيرة في القيمة السوقية في صناعة المعادن، تقدمها شركات غير معروفة نسبيًا مثل Horsehead Holdings Corp

(ZINC) وبالطبع، هناك آلاف الأسهم بينهما.

وينظر في العادة العديد من المستثمرين إلى الرسملة السوقية على أنها وكيل لمدى جودة تداول الأسهم ومدى سهولة شراء أو بيع الأسهم

بسعر معين خلال فترة زمنية معينة. ويعتقد معظمهم أن الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة أسهل وأسرع في التداول (أكثر سيولة) من

الأسهم ذات القيمة السوقية الأصغر.

لهذا السبب، تميل الأسهم ذات رأس المال الأصغر إلى تلقي “علاوة سيولة” – عائد إضافي أو تعويض إضافي يمكن أن يحصل عليه

المستثمرون فقط مقابل الاحتفاظ بأسهم صغيرة. لكن علاوة السيولة لا تتحقق دائمًا، وهناك محللون يعتقدون أن للسيولة تأثير ضئيل جدًا

على العائدات. فهل يتم التضحية بالسيولة دائمًا لأن الأسهم ذات حجم تداول منخفض؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يؤثر ذلك على العائدات؟

القيمة السوقية الصغيرة والسيولة

في سوق الأوراق المالية الأمريكية، فإن الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة هي تلك التي تقدر قيمتها بأقل من 2 مليار دولار.

أما في الأسواق الدولية (خاصة الأسواق الناشئة)، غالبًا ما تميز علامة 2 مليار دولار الأسهم الرأسمالية المتوسطة إلى الكبيرة، مقارنة

مع الأسهم الصغيرة التي تقدر قيمتها بأقل من من 1 مليار دولار.

عند استخدام التعريف الصارم لحجم التداول كوكيل للسيولة، فيبدو أن الأسهم ذات رأس المال الصغير لديها مشكلة سيولة. وبسبب هذه

المشكلة، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن السوق، تاركين فرصًا مفتوحة للمستثمرين الذين يبحثون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها.

ولكن قبل القفز إلى الأسهم الأصغر حجمًا، يحتاج المستثمرون إلى فهم المخاطر المحتملة. أولاً، علاوة على أن السيولة غير مضمونة،

والاستثمار بشكل أعمى في الأسهم ذات رأس المال الصغير دون إجراء البحوث اللازمة والعناية الواجبة يمكن أن يؤدي إلى خسائر

فادحة.

ثانيًا، تميل الأسهم الصغيرة إلى التفوق في أدائها على الأسهم الكبيرة على المدى الطويل ولكن يمكن أن تظهر تقلبًا أكبر خلال فترات

أقصر.

في الواقع، تظهر الأبحاث أن أقساط المخاطر السنوية المقدرة للمخزونات غير السائلة أعلى بنسبة 1.1 ٪ من الأسهم السائلة.

إدارة مخاطر السيولة

بسبب مخاطر السيولة المفترضة، يتم التغاضي عن أسهم العديد من الشركات الصغيرة، إلا أن الخبر السار هو أنه يمكن إدارة مخاطر

السيولة عند التعامل مع جهات ذات ثقة. نوصي باتباع الخطوات التالية:

تُظهر الأبحاث التي تقارن محافظ الشركات الصغيرة والكبيرة بمستويات سيولة مماثلة، أن محافظ الشركات الصغيرة تفوقت

على محافظ الشركات الأكبر حتى عند مستويات متساوية من السيولة.

وهذا يعني أن الأسهم الصغيرة عالية السيولة يمكن أن تتفوق في أدائها على الأسهم الكبيرة بينما تجعل مخاطر السيولة بعيدة

عن أن تصبح مشكلة. مع الأسهم ذات الرسملة الصغيرة، تميل السيولة إلى الاختفاء عندما لا يكون هناك بائعون، أو عندما يكون جميع البائعين قد

بيعوا بالفعل. بينما قد يظل المشترون موجودين بدون أي شيء لشرائه، وفي مثل هذه الحالات، قد يتحرك سعر السهم بشكل

جانبي (لا يرتفع أو ينخفض) حتى يؤدي حدث ما إلى رغبة جديدة في التعامل. ومع ذلك، قد يجد المشترون الذين أجروا

أبحاثهم أن النقاط التي يكون فيها سعر الفائدة منخفضًا هي أيضًا أفضل الأوقات للشراء. تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر

والاستعداد للانقضاض بمجرد أن يتحول السهم إلى سائل.

قد يحدث سيناريوهان عند محاولة بيع الأسهم الصغيرة. في السيناريو الأول الأكثر رغبة، حيث يتطلع المستثمرون إلى البيع

عندما يرتفع سعر السهم إلى مستواه المتوقع ويبدو التقييم كاملاً. في هذه المرحلة، قد يكون السهم قد جذب انتباه المستثمرين

الآخرين ومحللي جانب البيع ووسائل الإعلام.

هذا يعني عادةً أن السيولة قد انفتحت، وكذلك مع دخول المزيد من المشترين إلى السوق، فإن السوق حريص على إخراج

الأسهم من يديك حيث سيكون البيع سهل وسريع. بينما يمكن أن يحدث السيناريو الثاني في ظل أن السيولة ما تزال منخفضة.

ففي هذه المرحلة، يتعين على المستثمرين تنفيذ أوامر البيع بصبر وانتظار خروج السوق، تمامًا كما فعلوا عند شراء السهم.

الخلاصة

إذا كنت قد أنجزت واجباتك بشكل جيد، وأخذت نظرة طويلة، وتحليت بالصبر، فمن المحتمل أن تجد أن الاستثمار في أسهم رأس مال

السوق الصغيرة ليس أكثر خطورة من الاستثمار في الأسهم الكبيرة. ونظرًا لانخفاض الاهتمام بهذه الفئة، فغالبًا ما يكون العثور على

الأسهم ذات القيمة الجذابة أسهل – والأداء الناتج غالبًا ما يكون مثيرًا للإعجاب.

مصطلحات ذات علاقة

المخاطرة Risk

يعرف موقع صناع المال المخاطر من الناحية المالية هو ما يتعلق بأن النتيجة أو المكاسب الفعلية للاستثمار سوف تختلف عن النتيجة أو

العائد المتوقع، وتتضمن المخاطرة عادة إمكانية خسارة بعض أو كل الاستثمار الأصلي.

من الناحية الكمية، عادة ما يتم تقييم المخاطر من خلال النظر في السلوكيات والنتائج التاريخية. إما في التمويل فإن الانحراف المعياري

هو مقياس شائع يرتبط بالمخاطر. حيث يوفر الانحراف المعياري مقياسًا لتقلب أسعار الأصول مقارنة بمتوسطاتها التاريخية في إطار

زمني معين.

تعريف صندوق رأس المال المتوسط Mid-Cap Fund Definition

صندوق رأس المال المتوسط هو أداة استثمارية مجمعة (مثل الصندوق المشترك أو ETF ) التي تستثمر بشكل صريح في أسهم

الشركات ذات رأس المال المتوسط، أو الشركات ذات القيمة السوقية التي تتراوح من حوالي 2 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.

السهم الثانوي Secondary Stock

الأسهم الثانوية هي قائمة الأسهم العامة التي تعتبر عمومًا أكثر خطورة من الأسهم القيادية لأنها تحتوي على رسملة سوقية أصغر. حيث

يمكن أن يرتبط السهم بأي نوع من الشركات، في أي صناعة كانت. لكن المحدد الأساسي للسهم الثانوي هو القيمة السوقية للشركة، حيث

يتم اعتبار أسهم حقوق الملكية لأي شركة تحت مستوى “رأس مال كبير” معين بمثابة سهم ثانوي.

يمكن أيضًا الإشارة إلى السهم الثانوي على أنه سهم من الدرجة الثانية.

إجمالي صندوق الأسهم Total Stock Fund

إجمالي صندوق الأسهم هو صندوق مشترك أو صندوق متداول في البورصة يحتفظ بكل سهم في سوق محدد. يسعى صندوق الأسهم

الإجمالي إلى تكرار السوق الواسع من خلال الاحتفاظ بمخزون كل ورقة مالية يتم تداولها في بورصة معينة، أو الاستثمار في بلد معين،

أو تجاوز الحدود الأساسية للحجم (القيمة السوقية) أو حجم التداول.

صندوق الأسهم المشتركة المتنوع Diversified Common Stock Fund

صندوق الأسهم العادية المتنوعة هو نوع معين من الصناديق المشتركة التي تسعى إلى استثمار أصولها في عدد كبير نسبيًا ومتنوعة من

الأسهم العادية.

يميل صندوق الأسهم العادية المتنوعة إلى تكوين محفظة من الأسهم في نطاق 100 إصدار أو أكثر. غالبًا ما تتضمن هذه الصناديق

أحجام الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. سوف تعكس مزيجًا من القيمة والنمو وأنماط الاستثمار المختلطة.