أمير تبوك يواسي اسرة المتوفين في حادث طريق المدينة

تبوك- فايز السميري:

تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز – أمير منطقة تبوك – الحادث الاليم والذي وقع على طريق المدينة مساء أمس ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقد قدم سموه تعازيه لأسر المتوفين ، معرباً سموه لهم عن خالص مواساته وتعازيه سائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته اعرب ذوي المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن يالغ شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفته الانسانية غير المشتغربة والتي كان لها بالغ الاثر في التخفيف من مصابهم الجلل سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.