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“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض

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“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض

“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض
http://almnatiq.net/?p=939319
المناطق_ الرياض

أكملت دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” استعداداتها لطرح عدد من الفرص الاستثمارية في المزاد العلني “مزاد الإيرادات العقارية”، لبيع مجموعة من العقارات المتميزة في مدينة الرياض.

وقامت الدار بتوجيه عدد من الدعوات لرجال الأعمال والمهتمين بعالم العقار، والمستثمرين، وذلك لحضور فعاليات المزاد التي ستقام يوم الاثنين 25 يناير الحالي، في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات بحي الخزامى، طريق الملك خالد، إذ يعتبر هذا المزاد فرصة ثمينة لتحقيق أفضل الإيرادات في مجال الاستثمار بمجالاته المتعددة.

وأوضحت دار القياس أن العقارات المطروحة للبيع في المزاد تشتمل على فندق حديث على طريق صلاح الدين بحي الملز، وخمس عمارات تجارية وسكنية في حي الملز وأحياء أخرى، كما تشمل خمس فلل سكنية في أحياء السويدي الغربي والشفاء والعريجاء، وقطعة أرض في حي العريجاء، وعدد من الأراضي في حي الدار البيضاء، وتشكل هذه العقارات بتنوعها وأهمية موقعها الإستراتيجي فرصاً استثمارية وتجارية وسكنية فريدة وغالية.

ودعت “دار القياس” جميع المهتمين والراغبين بالمنافسة في هذا المزاد، بضرورة إحضار شيك مصدق باسم مركز الإسناد والتصفية لكل عقار، حسب ما هو مذكور بالملف التعريفي الخاص بالمزاد، وتسليمه لوكيل البيع، ويعتبر هذا الشيك جزءاً من ثمن أي عقار يتم بيعه، حسب أصول المزادات العلنية، وتوقعت أن يشهد هذا المزاد حضوراً مميزاً وإقبالاً نوعياً لأهمية العقارات المطروحة فيه.

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