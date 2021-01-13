احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي
أبرز المواد
 “دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض
أبرز المواد
 وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً
أبرز المواد
 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تصدر خمسة قرارات
أبرز المواد
 برئاسة الملكية الفكرية لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واحترامها
أبرز المواد
 الشمري: الجمارك قدمت مبادرات تهدف الى تطوير تحسين الأداء في القطاع الجمركي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 823 جولة رقابية و ترصد 14 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تحصل على شهادة الجودة (الأيزو) العالمية في مجال الاستثمارات وتنمية الايرادات
المنطقة الشرقية
 من هو ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان؟
أبرز المواد
 الكويت.. رئيس مجلس الوزراء يقدم استقالته
أبرز المواد
 سعر خام برنت يرتفع 0.49 %
أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي

أبرز المواد
“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض

“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض

أبرز المواد
وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

أبرز المواد

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي
http://almnatiq.net/?p=939322
المناطق_واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج .
وأكد سموه أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض

“دار القياس” تدعو المستثمرين لحضور مزاد علني حول 13 عقاراً بالرياض
وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*