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أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
http://almnatiq.net/?p=939325
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
وأطلع الدكتور القصبي سمو أمير منطقة الرياض على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الذي سيرعاه سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يوم الاثنين 5 / 6 / 1442هـ الموافق 18 / 1 / 2021م ، في دورته الخامسة ويقام على هامشه ملتقى افتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي .

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