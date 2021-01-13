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أمانة العاصمة المقدسة تبرم 4 عقود لتأهيل أنفاق مكة المكرمة بأكثر من 72 مليون ريال

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أمانة العاصمة المقدسة تبرم 4 عقود لتأهيل أنفاق مكة المكرمة بأكثر من 72 مليون ريال

أمانة العاصمة المقدسة تبرم 4 عقود لتأهيل أنفاق مكة المكرمة بأكثر من 72 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=939329
المناطق_واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، 4 عقود لتأهيل وإصلاح المرافق الإنشائية للأنفاق بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 72.921.411 ريالاً مع الشركات الوطنية المتخصصة في صيانة الانفاق وعناصرها وتجهيزاتها الإلكتروميكانيكية وأنظمة السلامة المدنية وأجهزة المراقبة، وذلك لمدة 24 شهراً ميلادياً من تاريخ استلام المواقع.
وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن العقود المبرمة ستشمل صيانة نفق الكدوة كدي، ونفق كدي المصافي، وبعض أنفاق الملك عبدالعزيز للمشاة، ومواقف الصفا بنفق المرور بالسوق الصغير، التي تم استلامها من مقاول وزارة المالية – المجموعة الرابعة – وذلك ضمن خطة الأمانة للحفاظ على الأنفاق والمرافق العامة وصيانتها والمحافظة على سلامتها لتؤدي دورها بالشكل المطلوب، ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية.
وأكد حرص الأمانة على تهيئة شبكة الأنفاق بمكة المكرمة على مدار الساعة وضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها بصفة مستمرة، وتسهيل التنقلات المرورية والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، لافتاً إلى إنجاز عدة مشروعات مهمة في هذا المجال أسهمت في صيانة وتطوير الطرق والمرافق العامة بشكل عام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.

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