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أمانة جدة مصادرة وإتلاف 150 كيلو من الأسماك الفاسدة بنطاق أبرق الرغامة

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أمانة جدة مصادرة وإتلاف 150 كيلو من الأسماك الفاسدة بنطاق أبرق الرغامة

أمانة جدة مصادرة وإتلاف 150 كيلو من الأسماك الفاسدة بنطاق أبرق الرغامة
http://almnatiq.net/?p=939336
المناطق_ الرياض

أتلفت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية 150 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر بحي “مريخ”، وذلك بعد رصد أحد المواقع المخالفة لتخزين وتجفيف وتغليف أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل مبارك الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف لا يحمل ترخيصاً عبارة عن “حوش” مسور على مساحة 3000 كم يستخدم لتخزين الأسماك بطرق غير نظامية أو صحية حيث جرى اتخاذ اللازم حياله من مصادرة وإتلاف للأسماك وإغلاق الموقع.

وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.

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