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سمو أمير منطقة جازان يعتمد إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة ويكلف “د.الحكمي” أمينًا عاما للمجلس

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سمو أمير منطقة جازان يعتمد إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة ويكلف “د.الحكمي” أمينًا عاما للمجلس

سمو أمير منطقة جازان يعتمد إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة ويكلف “د.الحكمي” أمينًا عاما للمجلس
http://almnatiq.net/?p=939341

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم , قراراً  يقضي بإعادة تشكيل مجلس شباب منطقة جازان وفقاً للائحة التنظيمية للمجلس ؛ وتكليف الدكتور عثمان بن موسى حكمي أمينا عاماً لمجلس شباب منطقة جازان في دورته الثالثة..

من جانبه أعرب الدكتور عثمان حكمي  عن اعتزازهه بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة شباب المنطقة من خلال إعادة تشكيل المجلس ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- ووفقا لرؤية المملكة 2030 ، عبر سواعد وطاقات شباب وفتيات الوطن ، سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع .

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