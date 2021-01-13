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أمير منطقة القصيم يستقبل مجموعة من الرسامين بالمنطقة

أمير منطقة القصيم يستقبل مجموعة من الرسامين بالمنطقة
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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , مجموعة من الرسامين في المنطقة المتعاونين مع مجلس شباب القصيم ، الذين قدموا لوحة فنية لسموه ، وتقريراً عن أعمالهم بالشراكة مع المجلس خلال العامين الماضيين.
وأشاد سموه بما شاهده واطلع عليه من خلال التقارير التي أعدت عن الأعمال الفنية المتميزة التي قاموا بها ، واللوحات التشكيلية التي تجسد موروث المنطقة في حالات مختلفة ، ومن زوايا متنوعة أبدعها الرسامون ، الذين يمثلون مدارس فنية وإبداعية متعددة.
فيما أكد الرسامون أن لقاءهم بسموه محفز لهم لبذل المزيد من الجهد لتطوير عملهم الفني وتحقيق المنجزات للمنطقة.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

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