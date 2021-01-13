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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش والمجتمع المستضيف لهم

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش والمجتمع المستضيف لهم
http://almnatiq.net/?p=939357
المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش، وذلك تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعمًا لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.
حيث قام فريق المركز أمس الأول بتوزيع 43 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية استفاد منها 9,000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.
وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.
مما يذكر أن المركز دشّن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سيُنفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

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