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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى والأمراض المسببة له في 5 دول

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى والأمراض المسببة له في 5 دول
http://almnatiq.net/?p=939360
المناطق_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره اليوم، اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، للعام 2020 – 2021م، بقيمة مليونين و310 آلاف دولار أمريكي.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل الرشود.
وأوضح الدكتور الغامدي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ 41 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، وبنجلاديش، والسودان، ونيجيريا، وباكستان، يتم خلالها إجراء 16,400 عملية جراحية وصرف 41,000 نظارة طبية، وفحص 205,000 شخص، يستفيد منها 262,400 فرد.
وأضاف الدكتور الغامدي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله – .

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