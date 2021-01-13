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«الداخلية» تحذّر من التجمعات في المناسبات الاجتماعية

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«الداخلية» تحذّر من التجمعات في المناسبات الاجتماعية

«الداخلية» تحذّر من التجمعات في المناسبات الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=939373

أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها يعتبر مخالفة للتعليمات الخاصة للحد من انتشار وتفشي فايروس كورونا، وأن عقوبة الحضور أو الدعوة أو التسبب في ذلك غرامة بقيمة 5 آلاف ريال للشخص في المرة الأولى وتضاعف المخالفة في المرة الثانية وفي حال تكرارها يحال المخالف للنيابة العامة، فيما تبلغ غرامة المنشأة المسؤولة 40 ألف ريال للمرة الأولى وتضاعف في المرة الثانية وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة مع إحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأضافت الداخلية أنه في حالة كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر وفي المرة الثانية 6 أشهر.

وشددت وزارة الداخلية على الجميع من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه على الرقم المجاني 999 باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ عن طريق الرقم 911.

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