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الصحة : تسجيل (175) حالة مؤكدة وتعافي (156) حالة وإجراء أكثر من 48 ألف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (175) حالة مؤكدة وتعافي (156) حالة وإجراء أكثر من 48 ألف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الصحة : تسجيل (175) حالة مؤكدة وتعافي (156) حالة وإجراء أكثر من 48 ألف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (175) حالة مؤكدة وتعافي (156) حالة وإجراء أكثر من 48 ألف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=939375
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (175) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364271) حالة، من بينها (1954) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (307) حالات حرجة، كما تم تسجيل (156) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356013) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6304) حالات ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة ” رحمهم الله جميعاً ” ، فيما تم إجراء (48910) فحوصات مخبرية جديدة .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر
بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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