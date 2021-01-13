انطلاق الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بـ 5 لقاءات

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تنطلق منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم يوم غد بـ 5 مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الفيصلي بضيفه القادسية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز العاشر في الترتيب بـ 17 نقطة.

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق العين نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة.

ويدخل فريق العين اللقاء وهو في المركز الـ 15 بسلم الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يدخل الشباب بـ 22 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل الباطن ضيفًا على الاتفاق، حيث يحتل فريق الباطن المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بالمركز التاسع بـ 17 نقطة.

ويلتقي الفتح والتعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

يدخل الفتح اللقاء بالمركز السابع بـ17 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس بـ 18 نقطة.

وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يلعب الاتحاد مع أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ 21 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غد بـ 3 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمك مع الوحدة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويدخل ضمك اللقاء محتلًا المركز الـ 16 والأخير بـ 8 نقاط، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 19 نقطة في المركز الخامس بسلم الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة يستضيف الرائد صاحب المركز الـ 13 بـ 13 نقطة, فريق النصر الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة.

وفي قمة الجولة يستضيف الأهلي فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 22 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول بـ 24 نقطة.