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مركز جراحة البدانة بـ”تخصصي الطائف” يجتاز تقييم “الصحة” وتصنفه من الفئة (ب)

مركز جراحة البدانة بـ”تخصصي الطائف” يجتاز تقييم “الصحة” وتصنفه من الفئة (ب)

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مركز جراحة البدانة بـ”تخصصي الطائف” يجتاز تقييم “الصحة” وتصنفه من الفئة (ب)

مركز جراحة البدانة بـ”تخصصي الطائف” يجتاز تقييم “الصحة” وتصنفه من الفئة (ب)
http://almnatiq.net/?p=939401
المناطق_ الطائف

حقق مركز جراحة السمنة والبدانة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، إنجازاً جديداً باعتراف الإدارة العامة للمراكز المتخصصة في وزارة الصحة بالمركز كمركز جراحة البدانة من الفئة “ب” لمدة عام؛ حيث استطاع المركز اجتياز تقييم اللجنة التي زارت المستشفى في وقت سابق، واطلعت على المركز والخدمات التي يقدمها ومدى تطبيقه للمعايير التخصصية والتي نجح في تطبيق كل المعايير المعتمدة في وزارة الصحة للمراكز التخصصية.

وشهد المركز منذ إنشائه عام 2017 وخلال أعوام 2018 و2019 و2020 وحتى اليوم إجراء 701 عملية للسمنة والبدانة، إضافةً إلى استقبال العيادة لـ3352 مراجعاً.

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