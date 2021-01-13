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النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة بالرياض

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النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة بالرياض

النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=939404
المناطق_واس

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها معالي وكيل النيابة العامةالشيخ شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة.
واستهل المعجب جولته الأسبوع الماضي بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين, واستكملها اليوم بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي.
واطلع معاليه خلال الزيارات على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما التقى عدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
مما يذكر أن الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع لشكاويهم وملاحظاتهم.

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