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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 12 عملية جراحية في اليوم الثالث من الحملة الطبية لجراحة المسالك وجراحة الأطفال

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 12 عملية جراحية في اليوم الثالث من الحملة الطبية لجراحة المسالك وجراحة الأطفال
http://almnatiq.net/?p=939412
المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الثالث من الحملة 12 عملية جراحية، منها 8 جراحات في المسالك البولية و 4 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 50 فرداً.
وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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