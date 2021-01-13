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السادسة مساء أكثر أوقات حوادث الجوف في 2020م

السادسة مساء أكثر أوقات حوادث الجوف في 2020م
http://almnatiq.net/?p=939428
المناطق_ الجوف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال العام الميلادي الماضي 2020م ما مجموعه 1542 حادث بمختلف أنواعها والتي نتج عنها العديد من الإصابات المختلفة بعدد اجمالي 2045.

حيث بلغت حوادث التصادم 1028 حادث ، وبلغت حوادث الإنقلاب 371 حادث انقلاب ، في حين بلغت حالات الدهس التي تعرض لها أشخاص 143 حالة ، فيما بلغت الوفيات بموقع الحادث بعدد اجمالي 42 وفاة رحمهم الله والتي باشرتها الفرق الاسعافية وفرق العناية المتقدمة بالاضافة لفرق النقل الغير الاسعافي وذلك من خلال 14 مركزاً إسعافيّاً على مستوى المنطقة.

وتجدر الإشارة أن وقت ذروة الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية في مواقع مختلفة في المنطقة كانت الساعة السادسة مساءً حيث بلغت 95 حادثاً فيما بلغت النسبة الأقل عند الساعة الخامسة فجراً بحوادث بلغت 26 حادث.

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