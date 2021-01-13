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مستشفى الملك خالد بحفر الباطن ينقذ طفل من الاختناق بعد ابتلاع قطعة بلاستيكية

مستشفى الملك خالد بحفر الباطن ينقذ طفل من الاختناق بعد ابتلاع قطعة بلاستيكية
http://almnatiq.net/?p=939436
المناطق_ حفر الباطن

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام من اختناق حاد بالتنفس بسبب ابتلاعه “قطعة بلاستيكية” مما أدى إلى انسداد في القصبة الهوائية ونتج عنه نقص الأكسجين.وفور وصول الطفل لقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد العام وبعد إجراء الفحوصات باشر الفريق الطبي بشكل عاجل بإجراء عملية ناجحة تم من خلالها استخراج القطعة البلاستيكية بواسطة المنظار عن طريق الفم وتمت العملية بالنجاح ولله الحمد وغادر المستشفى دون أي مضاعفات.

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