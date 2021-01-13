بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال أمير الحدود الشمالية يدشن عدداً من المشروعات الصحية

المناطق - عرعر

دشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بحضور معالي وزير الصحة اليوم الاربعاء عدداً من المشروعات الصحية في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال، تضمنت:

– تطوير مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب.

– تطوير بيئة العمل بمركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان.

– تطوير مبنى الموارد البشرية بمستشفى عرعر المركزي.

– تطوير مركز صحي جنوب الفيصلية.

– إنشاء مراكز صحية بمحافظة رفحاء، في مركز الجميماء، ورفحاء الشرقي، والخشيبي.

– تطوير بيئة الأعمال في مراكز رفحاء الشمالي، ومركز السكر والغدد الصماء.