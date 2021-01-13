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يماني: مشاريع المياه تغطي 90% من محافظة حقل و 54% بالبدع

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يماني: مشاريع المياه تغطي 90% من محافظة حقل و 54% بالبدع

يماني: مشاريع المياه تغطي 90% من محافظة حقل و 54% بالبدع
http://almnatiq.net/?p=939443
المناطق - تبوك

التقى محافظ ضباء محمود الحربي اليوم برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يماني بحضور أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .ونوقشت خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمينوأكد رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية أن نسبة تغطية محافظة ضباء بشبكات المساه قد بلغت 90% فيما وصلت تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 70٪ وتوجد 6 مشاريع مياه وصرف صحي جاري عملها بالمحافظة وتبلغ اجمالي قيمتها 143.7 مليون ريال.

أكد رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني أن الشركة غطت مانسبته 54 ٪ من شبكات المياه بمحافظة البدع وذلك وفق سعي الشركة لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين .جاء ذلك خلال لقاء المحافظ إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه به في مقر المحافظة حيث ناقشا خلاله احتياجات البدع من الخدمات التنموية في مجالي المياه والصرف الصحي مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات لضمان سير المشاريع وفق ماهو مخطط له.

واضاف أن الشركة غطت مانسبته 90% من شبكات المياه بمحافظة حقل و80% من شبكات الصرف الصحي وذلك في إطار سعي الشركة لتحسين الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ خالد بندر الخريصي به في مقر المحافظة الذي ناقشا فيه احتياجات محافظة حقل من الخدمات التنموية في مجالي المياه والصرف الصحي مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات لضمان سير المشاريع وفق ماهو مخطط له.

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