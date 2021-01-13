احدث الأخبار

واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي
أبرز المواد
 الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات
أبرز المواد
 “الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس
أبرز المواد
 مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار
أبرز المواد
 فورد رابترF150 2020 بيك أب بمواصفات مميزة
الاقتصاد
 أمين الشرقية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
أبرز المواد
 يماني: مشاريع المياه تغطي 90% من محافظة حقل و 54% بالبدع
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يدشن عدداً من المشروعات الصحية
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بحفر الباطن ينقذ طفل من الاختناق بعد ابتلاع قطعة بلاستيكية
أبرز المواد
 السادسة مساء أكثر أوقات حوادث الجوف في 2020م
أبرز المواد
 الثقافة و”الشؤون البلدية” تعلنان بدء مرحلة “إبداء الرغبات” لتطوير “نبض الخبر”
أبرز المواد
 دراسة طبية تكشف: بكتيريا بجسم الإنسان تحارب عدوى «كورونا»”
أبرز المواد
واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي

واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي

أبرز المواد
الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

أبرز المواد
“الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس

“الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس

أبرز المواد
مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار

مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار

أبرز المواد

أمين الشرقية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات

أمين الشرقية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
http://almnatiq.net/?p=939450
المناطق - الدمام

رفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولــــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على الثقة الغالية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أمينا لأمانة المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات.

وثمن معاليه الثقة الملكية التي عدّها وساما يعتز بها، وشرف يفخر به، مشيراً إلى أنها محل تقدير وإجلال ودافع له إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن في ظل القيادة الحكيمة.

كما أعرب الجبير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهما وتوجيهاتهما وحرصهما الدائم.

كما رفع الجبير شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على حرصه واهتمامه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاع البلدي، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وسأل معاليه الله عزوجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالعون والتوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي

واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي
الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات
“الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس

“الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*