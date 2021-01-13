أمين الشرقية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات

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رفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولــــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على الثقة الغالية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أمينا لأمانة المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات.

وثمن معاليه الثقة الملكية التي عدّها وساما يعتز بها، وشرف يفخر به، مشيراً إلى أنها محل تقدير وإجلال ودافع له إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن في ظل القيادة الحكيمة.

كما أعرب الجبير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهما وتوجيهاتهما وحرصهما الدائم.

كما رفع الجبير شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على حرصه واهتمامه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاع البلدي، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وسأل معاليه الله عزوجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالعون والتوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن الغالي.