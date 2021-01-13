فورد رابترF150 2020 بيك أب بمواصفات مميزة

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سيارة فورد رابترF150 2020 الجديدة واحدة من أفضل طرازات شركة فورد للسيارات النقل او الباك اب ومن افضل السيارات في السعودية والدول العربية بجدارة، تتميز رابترF150 بتعدد أنظمة الأمان ووسائل الرفاهية بالإضافة الى مساحة داخلية جيدة مقارنة بمنافسيها ومحركات قوية ونظام دفع رباعي للعجلات، وتتمتع بتقييمات موثوقية كبيرة وقيمة اعادة بيع كبيرة ايضا لذلك هي واحدة من أفضل المنافسين في تلك الفئة.

التصميم الخارجي للسيارة فورد رابترF150 2020



تأتي سيارة فورد رابترF150 2020بخارجية ضخمة الحجم والطول بشكل كبير، نجد أن امامية السيارة ضخمة وذات تصميم مميز يبعث على الفخامة والقوة تتضمن الامامية غطاء محرك كبير الحجم به 4 خطوط بارزة ويأتي أسفل الغطاء الشبك الامامي المجوف المصنوع من الكروم الأسود من الخارج و الداخل و يتوسطه شعار شركة فورد بحجم كبير واعلى الشعار 3 لمبات ذو اضاءة صفراء، وعلى جانبي الشبك المصابيح الامامية الكبيرة والعريضة والطويلة ايضا ذات الاضاء الـ LED القوية، أسفلها صدام كبير الحجم يتوسطه شبك من الكروم الأسود.

ومن حيث الجانبية فهي كبيرة الحجم والطول ايضا وذات ارتفاع كبير عن الأرض بها اضافة من اللون الاسود اسفل الابواب، تجويف وبروز في منتصف الأبواب، اضافة باللون الاسود حول الزجاج الخلفي والامامي بالإضافة إلى جنوط كبيرة الحجم، مقابض أبواب من اللون الأسود، فتحة تهوية من اللون الأسود مدمجة مع الرفرف الامامي، بصمة رابتر على جانبي الصندوق الخلفي.

أما عن الخلفية فهى طويلة الشكل، تتضمن مقبض فتح الباب الخلفي بالمنتصف، مصابيح خلفية كبيرة طويلة الشكل، بصمة فورد في المنتف بحجم كبير و رابترF150 اسفل بصمة فورد وصدام متوسط الحجم وصندوق خلفي كبير الحجم.

التصميم الداخلي للسيارة فورد رابترF150 2020



وعن مقصورة فورد رابترF150 2020 والمساحة الداخليةفهى تأتي بمقصورة متوسطة الحجم ذات كابينة واحدة او اثنتين تتسم بالفخامة وجودة الخامات المعروفة لشركة فورد، تتضمن، الكونسول الوسطي كبير الحجم الذي ينتصفه شاشة الملاحة كبيرة الحجم ألوان عالية الجودة بالإضافة إلى إضافات من الجلد الفاخر، تتضمن أيضا ماوس التحكم في الشاشة، عجلة قيادة متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، مقاعد فاخرة من الجلد الفاخر، حامل اكواب يكفي كوبين.





ومن حيث المساحة الداخلية فهى كبيرة الحجم مقارنة بالمنافسين وتأتي بمساحة صندوق خلفي كبيرة 1495 لتر.

محركات سيارة فورد رابترF150 2020





تأتي رابترF 150 بمحرك سعة 3.5 لتر 6 أسطوانات يعطي قوة حصانية 450 حصان ويولد عزم دوران 691 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 10 سرعات.

معدل استهلاك الوقود لسيارة فورد رابترF150 2020: حوالي 8.9 كم / لتر.

السرعة القصوى لسيارة فورد رابترF150 2020: تبلغ 170 كم/الساعة

أنظمة الدفع في فورد رابترF150 2020: نظام الدفع الرباعي.

انظمة الأمان في فورد رابترF150 2020:



تأتي رابترF150 2020 بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان ومنها مجموعة وسائد هوائية مكونة من 7 وسائد بجميع الفئات، الفرامل المانعة للانغلاق، نظام دعم المكابح، نظام التحكم في الانزلاق، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذيرات مغادرة المسار و نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مراقب حركة المرور عند الرجوع للخلف.





أنظمة الرفاهية في فورد رابترF150 2020:





أما عن الرفاهية الموجودة في سيارة فورد رابترF150 2020 فهي تأتي بمجموعة كبيرة من وسائل الرفاهية ايضا مثل كاميرا 360 درجة، إضاءة ليد، نظام ملاحة، نظام صوتي فاخر مزود بـ 10 مكبرات صوت، فتحة سقف، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، تحكم صوتي من عجلة القيادة و حساسات خلفية، نظام تدفئة المقاعد، نظام تبريد المقاعد، نظام ذاكرة للمقاعد، نظام تحكم كهربائي في المقاعد، مكيف متعدد المناطق، مصابيح ضباب LED، مقاعد خلفية قابلة للطي، مقاعد جلد فاخرة، صندوق خلفي كهربائي، زر تشغيل المحرك بالإضافة إلى جنوط من الألمونيوم مقاس 17 بوصة.





الاسعار والفئات:



تأتي فورد رابترF150 2020 إلى الأسواق السعودية بفئتين وسعر يتراوح ما بين 256,870

و289.826 ريال سعودي.