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الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

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الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات

الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات
http://almnatiq.net/?p=939463

سجَّل السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي ثاني فوزٍ له بإحدى مراحل رالي داكار هذا العام، والثالث إجمالاً، جميعها في سيارة تويوتا ‘هايلوكس’، وقدَّم أداءً مُمتازاً اليوم، حيث لم يتمكَّن أحد من تهديد صدارته سوى مُواطنه ياسر بن حمد بن سعيدان، وسيطر الراجحي على فئة السيارات منذ الكيلومتر 90 من المرحلة الخاصة العاشرة واستمر فيها حتى خطّ النهاية.

و تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة (فئة السيارات)، بتقدمه على ناصر العطية وبيتر هانسيل خلال المرحلة الخاصة، فيما اكتفى القطري ناصر العطية بتقليص أقل من دقيقة مع الفرنسي ستيفان بيترهانسل متصدر فئة السيارات الأربعاء بين نيوم والعلا.

وسيبدأ السائق الفِرنسي استيفان بيتِرانسِل مرحلة الغد وفي جعبته 17 دقيقة أمام مُنافسه الرئيس، القطري ناصر بن صالح العطية.

وعزَّز الدرّاج الأرجنتيني – الأمريكي بابلو كوبِتِّي موقعه في الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “اكوادز” وذلك بفوزه بالمرحلة الخاصة العاشرة من نيوم إلى العُلا، ويبدو بأنه في أفضل موقعٍ مُمكن.

وكان التشيكي مارتِن ماسيك أول الواصلين للعلا بعد أن انهى المرحلة العاشرة متقدماً على الروسيين دميتري سوتنيكوف وأيرات مارديف في فئة الشاحنات، ويُعتبر التشيكي مارتِن ماسيك نجم المراحل الأخيرة للرالي في فئة الشاحنات، حيث تغلَّبَ على تحدِّيات افتتاح المسارات ليُحرز فوزه الثاني على التوالي بإحدى مراحل الرالي هذا العام، ويُعزز مركزه الخامس في الترتيب العام المؤقت لفئة الشاحنات.

و حقق السائق الروسي سيرجي كارياكين (فئة المركبات خفيفة الوزن) صدارة المرحلة العاشرة في رالي داكار السعودية 2021

يُذكر أن مسار المرحلة العاشرة (نيوم-العُلا) الذي يخترق الجبال، يتكون من بضع مقاطع رملية ستسمح للدرّاجين بالسائقين بتسريع أدائهم، لكن مع الانتباه للملاحة حتى لا يتوهوا، إذ قد يُكلفهم خطأٌ ملاحي واحد الكثير، خاصةً مع تبقي يومين فقط على انتهاء الرالي، لذا فإن كل دقيقة لها أهميتها.

وتقام المرحلة 11 الخميس بين العلا وينبع على مسافة 511 كلم وهي الاطول في هذه النسخة الـ43 من الرالي.

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