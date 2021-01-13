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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مجموعة من رسامين القصيم المتعاونين مع مجلس شباب المنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مجموعة من رسامين القصيم المتعاونين مع مجلس شباب المنطقة

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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مجموعة من رسامين القصيم المتعاونين مع مجلس شباب المنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مجموعة من رسامين القصيم المتعاونين مع مجلس شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=939470
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , مجموعة من الرسامين في المنطقة المتعاونين مع مجلس شباب القصيم ، لتقديم لوحة فنية لسموه ، وتسليمه تقريراً عن أعمالهم بالشراكة مع المجلس خلال العامين الماضيين.


وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع ,مشيداً بما شاهده واطلع عليه من خلال التقارير التي أعدت عن الأعمال الفنية المتميزة التي قاموا بها ، واللوحات التشكيلية التي تجسد عدد من طابع المنطقة في حالات مختلفة ، ومن زوايا متنوعة أبدعها الرسامين ، الذين يمثلون مدارس فنية وإبداعية متعددة, مؤكداً على أهمية تعزيز هذا الجانب بين أبناء وفتيات المنطقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.
فيما عبر الرسامين عن سعادتهم بلقاء سموه وتشجيعه لهم ، مشيرين إلى أن هذا اللقاء محفزاً لهم لبذل المزيد من الجهد لتطوير عملهم الفني وتحقيق المنجزات للمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش.  

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