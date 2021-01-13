احدث الأخبار

الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021
أبرز المواد
 بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة
أبرز المواد
 تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي
أبرز المواد
 “كراني”: 10 أيام مقبلة تحمل صقيعاً وضباباً وثلوجاً وبرداً قارصاً
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مجموعة من رسامين القصيم المتعاونين مع مجلس شباب المنطقة
منطقة القصيم
 واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا وشركات تابعة لخامنئي
أبرز المواد
 الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2021.. وماسيك يتصدر فئة الشاحنات
أبرز المواد
 “الأرصاد” : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدا الخميس
أبرز المواد
 مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار
أبرز المواد
 فورد رابترF150 2020 بيك أب بمواصفات مميزة
الاقتصاد
 أمين الشرقية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
أبرز المواد
الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

أبرز المواد
بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة

بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة

أبرز المواد
تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

أبرز المواد
شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي

شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي

أبرز المواد

شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي

شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي
http://almnatiq.net/?p=939476
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 5 / 1442 هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وقد جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021
بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة

بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة
تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*