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تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

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تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية

تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية
http://almnatiq.net/?p=939478
المناطق - الرياض

علق النادي الأهلي، على إيقاف الحارس محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

وقال فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي:” بما إنه قرار إيقاف العويس مبني على رد فعله بعد التلفظ عليه وهو في أرضية الملعب من قبل مسؤولين “.

وأضاف:” لا بد من التحقيق مع الحكام، لماذا لم يقوموا بإيقاف المباراة وحماية اللاعب من المسؤولين وهم يملكون هذه الصلاحية؟، ما في جمهور اللي برا مسؤول “.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بإيقاف العويس لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب تلاسنه مع خالد المرشود نائب رئيس رابطة مشجعي نادي القادسية.

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