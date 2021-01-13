بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية فوضى الكونغرس: المحاسبة مهمة

المناطق - الرياض

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وصرحت بيلوسي خلال جلسة بشأن عزل الرئيس في مجلس النواب، بأن الحقيقة والمحاسبة أمران مهمة، مضيفة أن الرئيس زج بالمتمردين وأعداء الحرية.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ”المتمردين” من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأميركي، مضيفة أنه يخوض حربا ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.

وأردفت أن هذا الكلام لا يصدر عنها بصفتها الحزبية، وإنما باعتبارها رئيسة لمجلس النواب “وبصفتي أما وجدة وامرأة خدمت هنا في الكونغرس”.

وأضافت بيلوسي “أقف أمامكم اليوم لأمر نبيل جدا، وكمواطنة أميركية.. أطلب منكم أن تفكروا مليا وتردوا على هذا السؤال: هل يراعي الرئيس الدستور الأميركي عندما يشن حربا على الديمقراطية؟”.

وتساءلت بيلوسي أيضا حول ما وصفتها بالكلمات التحريضية للرئيس الأميركي “هل هي جريمة؟”، وأضافت “أليس من الواجب أن نفعل كل ما بوسعنا دستوريا من أجل حماية بلدنا وديمقراطيتنا من طموح الرجل الذي أظهر أنه خطرٌ فعلي على الحرية والقانون”.

ويناقش مجلس النواب توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته، بتشجيع الهجوم على مبنى “الكابيتول” في العاصمة واشنطن.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق الأربعاء، على إقرار بند للمساءلة، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.

ومن غير المتوقع أن يواجه ذلك عرقلة، نظرا لأن الديمقراطيين يشكلون غالبية في هذا المجلس.

وسيؤدي هذا إلى اتخاذ إجراء عزل رسميا بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.